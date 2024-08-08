وزير الكهرباء: مواجهة التعديات والسرقات بتغليظ العقوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب مجدي سليم، القائم بأعمال رئيس اللجنة، ومشاركة النائب عمرو عزت حجاج، وكيل اللجنة، والنائبة نهى ذكي، أمين سر اللجنة، والنائب محمود صلاح، عضو اللجنة، والنائب رمضان سرحان، عضو اللجنة، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة والتشاور والتنسيق وبحث جهود الوزارة في استقرار التغذية والارتقاء بجودة الخدمات.

وقدم أعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، التهنئة للدكتور محمود عصمت على توليه حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمنين له دوام النجاح والتوفيق، معربين عن أملهم أن يشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة طفرة ونقلة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وذلك أسوة بما حدث في وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة من إنجازات وتغيير جذري في مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال.

وأشار أعضاء اللجنة، إلى التعاون والتنسيق والعمل المشترك لصالح المواطن خاصة وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ذات طابع خاص يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين ومتداخلة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ومعيار للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة،

ومن المتوقع أن يكون هناك تقدمًا كبيرًا في جميع الملفات الاقتصادية وخاصة ملف الطاقة والبيئة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين التعامل مع المشتركين، مشيرًا إلى أنه جار العمل على قدم وساق لعمل الصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفقد الفني، مشيرًا إلى تكثيف الجهود للوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات وحسن إدارة وتعظيم العوائد مما شهده قطاع الكهرباء من تطوير خلال السنوات الماضية واستثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي على مدار السنوات العشر الماضية، موضحًا أن التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون من أهم الأولويات في المرحلة الحالية.