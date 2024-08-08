5 جزر مأهولة في مصر يخدمها الإسعاف النهري.. ما هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت هيئة الإسعاف المصرية، عن أهم الجزر المأهولة في مصر التي يخدمها أسطول الإسعاف النهري.

وبحسب بيانات الهيئة، فإن الإسعاف النهري يغطي جزر: غرب أسوان، وغرب سهيل، وأرمنت بالأقصر، والذهب بالجيزة، والوراق بالجيزة.

وأشارت إلى أن لانشات الإسعاف المصري تعمل على تأمين المجرى الملاحي لنهر النيل وهذه الجزر عبر أكثر من 11 لانش إسعافي مجهزين للعمل كوحدة عناية مركزة.

وأضافت: "خدماتنا الإسعافية الطارئة متاحة لقاطني الجزر النيلية عبر خطنا الساخن 123 وبدعم وإسناد من أسطولنا البري، لإخلاء الحالات الطبية الطارئة عبر لنشاتنا الإسعافية إلى مراسي الإسعاف النهري، ومنها إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان."