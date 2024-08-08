علاج للسرطان وخافض حرارة.. 3 تحذيرات جديدة من أدوية غير مطابقة بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، 3 منشورات رسمية خلال شهر أغسطس الجاري؛ للمطالبة بسحب تشغيلات من عقارات "غير مطابقة" للمواصفات أو مجهولة المصدر، موجهة بوقف تداول تلك التشغيلات.

وفي منشور دوري رقم 43 لسنة 2024، وجهت الهيئة بسحب التشغيلة رقم "3116891" من دواء "BI-ALCOFAN 150mg tablets"، من إنتاج شركة الإسكندرية؛ مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ويستخدم الدواء كمسكن للآلام ومضاد للالتهاب وخافض للحرارة، وتقليل التورم، والآلام الخفيفة إلى المعتدلة.

كما طالبت الهيئة في منشورها رقم 44 لسنة 2024، بسحب ووقف تداول التشغيلات رقم "M3006222 -- M2028723 -- M2028423" من دواء "Tussinor syrup"؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ويستخدم شراب توسينور كطارد للبلغم بالإضافة الى السيطرة وتحسين وظائف الجهاز التنفسي.

كما حذرت الهيئة في خطاب توعية من دواء "OPDIVO 100MG/10ML"؛ للتشغيلة رقم "ASW3556" ومن إنتاج شركة بريستول.

ويُستخدم Opdivo في ضمن علاجات سرطان الجلد، وسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، وسرطان الغدد الليمفاوية.

وأرجعت الهيئة، سبب التحذير إلى احتمالية وجود عبوات من الصنف المذكور مجهولة المصدر وذلك طبقا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر، مع العلم أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى الآن.

وشددت هيئة الدواء على أنه في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة، أو الاتصال على الخط الساخن 15301، أو الموقع الإليكتروني للهيئة.