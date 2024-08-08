ما الطريقة الصحيحة لتناول مضادات الحموضة؟.. هيئة الدواء تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية، الطريقة الصحيحة لتناول مضادات الحموضة، وإمكانية أن تؤثر على غيرها من الأدوية.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إنه: من الأفضل تناول مضادات الحموضة مع الطعام، أو بعد تناول الطعام بفترة قصيرة؛ لأن هذا هو الوقت الأكثر عرضة للإصابة بعسر الهضم أو حرقة المعدة، وقد يستمر تأثير الدواء أيضًا لفترة أطول إذا تم تناوله مع الطعام.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تؤثر مضادات الحموضة على مدى فعالية الأدوية الأخرى؛ مطالبة بعدم تتناول أدوية أخرى خلال 2 إلى 4 ساعات من تناول مضادات الحموضة.

وشددت على أنه لتجنب التفاعلات الدوائية يُنصح بتناول الأدوية الأخرى قبل مضادات الحموضة بساعة أو بعدها بأربع ساعات.

ونصحت هيئة الدواء بالرجوع إلى الصيدلي لاستشارته فيما يخص التفاعلات الدوائية.

وفي سياق آخر، أشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن النقرس أحد أشكال التهاب المفاصل، ترتفع فيه نسبة حمض اليوريك (حمض البول) في الدم، مما يسبب آلامًا شديدة في المفصل.

وقد يصاحب هذا الالتهاب تورما واحمرارا في المفاصل، وغالبًا ما يصيب إصبع القدم الأكبر، وقد يصيب أي مفاصل أخرى مثل الكاحلين والركبتين والمعصمين وأصابع اليدين، ويكون الألم عادةً خلال فترة الليل.

وأكدت الهيئة ضرورة الرجوع إلى الطبيب في حال الشعور بالتهاب وسخونة في المفصل.