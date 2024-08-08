شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن 700 فرصة عمل لفتيات 15 محافظة بمجال "أخصائيات تمويل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل ،اليوم الخميس،عن 700 فرصة عمل جديدة ،لفتيات 15 محافظة ،من سن 18 إلى 35 سنة، وأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، ويمكن التقديم عليها ،من خلال شهر أغسطس 2024 الجارى .

وأوضحت الوزارة، إن مجال العمل في هذه الفرص ، "أخصائيات تمويل " ،داخل أحد مؤسسات للتمويل الأصغر ،بفروع: القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية ، والإسكندرية ، والمنوفية ، والغربية ، والدقهلية ، والشرقية ، وكفر الشيخ ، والبحيرة ، ودمياط ، وبنى سويف ، والمنيا ، وأسيوط، وسوهاج ..ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل بإيجاد فرص عمل للشباب ،بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ..

وبحسب بيان ،قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ،أن الرواتب مجزية، وتأمين صحى، وإجتماعى، ووثيقة تأمين على الحياة..وأن التقديم بفروع المؤسسة،لسكان 15 محافظة .

وأشارت إلى أن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً ،حتى الرابعة عصراً،والإجازة الأسبوعية، يومي الجمعة والسبت..ويمكن الإستفسار، والتقديم من خلال التواصل على أرقام 01024956781 – 01280434414