شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الغذائية: إجراءات التصالح بمخالفات البناء تقضى على البيروقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بـ الصناعات الغذائية القرارات الأخيرة والتي أعلنت عنها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية من خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافتة مدينة العلمين الجديدة.

وقال ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ : تخفيض إجراءات التصالح في مخالفات البناء من 15 الي 8 اجراءات فقط وتقليص مدة استخراج الرخصة الي 26 يوم فقط إنما يعكس استجابة القيادة السياسية والحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية لصوت المواطن الذي تضرر من تعقيد بعض الاجراءات بما يؤدي معه الي غلق باب الفساد والقضاء علي البيروقراطية، وهو الأمر الذي تطرقت اليه الوزيرة منال عوض خلال إعلانها عن الإجراءات الجديدة التي تقوم بها الوزارة في ملف التصالحات، مشيرًا إلي اهمية اعلان الوزارة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية والذي يعد مطلب مهم لأهالينا فى جميع المحافظات.

وأضاف "عيش" : ضخ دماء جديدة في المحليات أمر ضروري جدًا، وأن يكون الاختيار من الكفاءات وقبل تسليمهم مهام العمل ان يكون بحوزتهم ورقة عمل وخطة يتم اطلاعها علي المحافظين لضمان نجاحهم وتسهيل الخدمات المقدمة الي الجمهور، وهي في الاساس توجيهات القيادة السياسية طوال الوقت بضرورة افساح المجال أمام الشباب وتمكينهم وهو ما رأيناه من خلال احتضان الدولة ورعايتها لمؤتمرات الشباب والاكاديمية الوطنية للتدريب والمنتديات ومشاركتهم الفاعلة في كافة الاحداث السياسية والاجتماعية.