شكرا لقرائتكم خبر عن "الطفولة والأمومة" وهيئة "كير مصر" يبحثان سبل التعاون المشترك بمجال حماية الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعا اليوم الخميس، مع هيئة كير مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال حماية الأطفال ولا سيما الفتيات من العنف.

وأشارت "السنباطي" إلى ان المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل على بناء شراكات قوية من أجل توحيد الجهود المبذولة في مجال حماية الطفل على كافة الأصعدة حرصا منه على تحقيق التكامل بين كافة القطاعات.

وأشارت "السنباطي" الى ان اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، والمتعلق بمجال حماية الفتيات من العنف، وذلك من خلال رفع الوعي وتوسيع جهود التوعية في المجتمعات المختلفة، ودعم السوكيات الإيجابية وتقديم خدمات متكاملة وعالية الجودة مثل الخدمات القانونية، والتمكين النفسي والاجتماعي.

وأضافت ان الاجتماع تطرق الى بحث سبل تنفيذ البرنامج المتكامل لحماية الفتيات من العنف والنطاق الجغرافي والذي سيشمل محافظات "البحيرة، والشرقية، أسيوط، سوهاج، الفيوم" فضلا عن بحث الرؤية المستقبلية والخطة التنفيذية للبرنامج والتي تتماشي مع الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.