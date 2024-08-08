شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 9853 طن قمح وحركة البضائع العامة تسجل 42855 طنا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26679 طن تشمل: 5066 طن كلينكر و 3460 طن رمل و 870 طن جبس و 2100 طن أسمنت و 3800 طن ملح و 5300 طن مولاس و 6083 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42855 طن تشمل: 19432 طن ذرة و 9853 طن قمح و 9302 طن خردة و 1745 طن خشب زان و 2523 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1136 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 101 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2323 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 77670 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124570 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1144 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وعدد 2 قطار بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5105 حركة.