إغلاق مركز للغسيل الكلوي في الفيوم.. الصحة تكشف الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الوزارة بالمرور الميداني على المنشآت الطبية في محافظات الصعيد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص وإدارة العلاج الحر بمحافظة الفيوم خلال حملة المرور رصدوا عددًا من المخالفات بمركز الأمل للكلى بمنطقة بندر الفيوم شارع مستشفى رمد الفيوم، وتم إغلاقه لاكتشاف عدد من المخالفات الجسيمة به، بالإضافة إلى عدم اتباعه اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوى.

وأكد "عبدالغفار"، في بيان اليوم، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى أن اللجنة المشكلة من الادارة المركزية بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة الفيوم حررت محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور بالمركز والتي تنوعت بين (عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى،عدم الالتزام باشتراطات الترخيص، عدد ماكينات الغسيل الكلوي غير مطابق للرخصة المكانية، لا يوجد مغسلة ولا غرفة تعقيم ولا غرفة للنفايات الخطرة).

وأشار إلى اكتشاف مطالبات تحصيل مالية للعلاج على نفقة الدولة لعدد من المرضى المتوفين ولا يوجد ما يفيد بإجراء الجلسات، كون المركز المذكور متعاقد مع وزارة الصحة لتقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضى الصادر لهم قرارات للعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تحصيل مبالغ مالية كفرق جلسات لعدد من المرضى طبقًا لإفادة المرضى داخل المركز، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.