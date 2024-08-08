حماة الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.. وزير الدفاع يلتقي رجال القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:



التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.



يأتي اللقاء في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والاطمئنان على مدى جاهزية الوحدات والتشكيلات لتنفيذ كل المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار.



وألقى اللواء أركان حرب عمرو جميل، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لوحدات المنطقة الجنوبية العسكرية، مشيرًا إلى أن حماة الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي سيظلوا محافظين على الاستعداد القتالي العالي بما يمكنهم من تحقيق كل المهام المكلفين بها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.



وألقى الفريق أول عبدالمجيد صقر، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدًا بما يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية من جهود وتضحيات بروح معنوية عالية وعزيمة لا تلين للحفاظ على أمن واستقرار الحدود الجنوبية للدولة.



كما أكد أن القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكانياتها القتالية والفنية في كل التخصصات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات، فضلًا عن دورها الداعم لمسيرة بناء الدولة المصرية وخططها الطموحة للانطلاق نحو المستقبل المشرق.



وأوصى القائد العام للقوات المسلحة، بضرورة الالتزام بتقاليد العسكرية المصرية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة الحصن المنيع لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية.



كما طالبهم بمواصلة البحث والاطلاع للارتقاء بمستوى الوعي لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات على الأصعدة كافة.