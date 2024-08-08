عفو رئاسي.. السيسي يوجه بالإفراج عن 600 من المحكوم عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء.



جاء ذلك بحسب نبأ عاجل، أوردته فضائية إكسترا نيوز عبر شاشتها، قبل قليل.