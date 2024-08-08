عفو رئاسي.. السيسي يوجه بالإفراج عن 600 من المحكوم عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء.
جاء ذلك بحسب نبأ عاجل، أوردته فضائية إكسترا نيوز عبر شاشتها، قبل قليل.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء.
جاء ذلك بحسب نبأ عاجل، أوردته فضائية إكسترا نيوز عبر شاشتها، قبل قليل.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية