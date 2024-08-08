الأمن كشف المستور.. رجل يستخدم هوية مزيفة لاستقطاب الفتيات لأعمال الدعارة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الوكالات الإخبارية، متضمناً وجود تطبيق لاستقطاب الفتيات للأعمال المنافية للآداب.

رصدت أجهزة الأمن ما تم نشره عبر إحدى الوكالات الإخبارية بشأن وجود تطبيق لاستقطاب الفتيات للأعمال المنافية للآداب. وبالفحص وإجراء التحريات، تبين قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة سيدة عبر حسابين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكذا حساب على أحد التطبيقات الإلكترونية لاستقطاب السيدات وتسهيل قيامهن بالأعمال المنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول. وبفحص الهاتف، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه. بمواجهة المتهم، أقر بنشاطه على النحو المشار إليه لتحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.