الداخلية تستعيد 11 مليون جنيه في ضربة قوية لتجار العملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربات متتالية لتجار العملة غير المشروع، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بإجمالي قيمة مالية بلغت قرابة 11 مليون جنيه.

تأتي هذه الجهود في إطار استمرار الضربات الأمنية التي تستهدف جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث يقوم بعض المتورطين بإخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، مما يشكل تهديدًا للاقتصاد القومي للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط المخالفين ومواجهة الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على استقرار السوق المالي.