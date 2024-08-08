الأمن العام يداهم أوكار تجار السلاح والمخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفذ قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في محافظات أسيوط، أسوان، ودمياط، حملات أمنية مكثفة أسفرت عن تحقيق نتائج كبيرة في مكافحة الجريمة.

في أسيوط، تم ضبط 43 قضية سلاح ناري بإجمالي 56 قطعة سلاح، شملت بنادق آلية وبنادق خرطوش وأسلحة محلية الصنع، بحوزة 43 متهمًا، منهم 13 لديهم سوابق جنائية. كما تم ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، شملت كميات كبيرة من الحشيش، الشابو، والهيروين، وتم القبض على 11 متهمًا، منهم 7 لديهم سوابق جنائية. بالإضافة إلى تنفيذ 247 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

في أسوان، أسفرت الحملات عن ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، شملت كميات كبيرة من الحشيش، البانجو، والهيروين، وتم ضبط 4 متهمين، منهم 3 لديهم سوابق جنائية. كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري وتنفيذ 814 حكمًا قضائيًا.

في دمياط، تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، شملت كميات كبيرة من الحشيش، البانجو، الهيدرو، والهيروين، وضبط 3 متهمين جميعهم لديهم سوابق جنائية. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة.