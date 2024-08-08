شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 21جنيها

البصل 11 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 26 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة ب 27.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 10 جنيهات.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 27جنيها