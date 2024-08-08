شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة تطوير ملحق حديقة العجوزة وتهيئة المسطحات بها والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عددًا من المنشآت الخدمية بنطاق حى العجوزة للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

واستهل محافظ الجيزة، جولته بتفقد حديقة 6 أكتوبر العامة، وذلك بهدف التعرف على أهم البرامج والأنشطة الثقافية المقدمة للجمهور، إذ تفقد قاعات المحاضرات والندوات والدورات والورش التدريبية والقراءة ومعامل الكمبيوتر.

وأكد أهمية دور المكتبات والمراكز الثقافية فى المجتمع لما تمثله من منارة تثقيفية وتعليمية لأبناء المحافظة وتعمل على تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية لتنمية معارفهم والإستفادة من المواد الثقافية المتاحة بالمكتبة عبر إتاحة أوعية معلوماتية (الكتب، المجلات، المواد السمع بصرية مثل الفيديو وغيرها)، تواكب الاهتمام بالتعليم الذاتي، بالإضافة إلى فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للإرتقاء بمهارات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.

وأدار المحافظ حوارًا مع عدد من رواد الحديقة من الأطفال والشباب والوافدين من الجاليات الأجنبية للتعرف على جودة الخدمات والمقررات الدراسية الخاصة بالدورات المعتمدة بالمكتبة والأنشطة التي يتم ممارستها، مؤكدًا أهمية القراءة في بناء الشخصية وتشكيل الوجدان وسمو الروح.

وناقش "النجار"، مقترحًا بتطوير الحديقة واستثمار عدد من المنشآت الحديثة بها، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم الكافى لها لاستمرار تقديم خدماتها بجودة عالية للجمهور.

وتفقد المحافظ ملحق الحديقة، موجهًا بسرعة تطويره ورفع كفاءته وتهيئة المسطحات به إلى جانب الحديقة العامة لاستقبال المواطنين من أهالى العجوزة والمناطق المحيطة.