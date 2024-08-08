شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استيراد كميات كبيرة من زيت الطعام.. اعرف سعر المنتج على بطاقة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تعزيز المخزون الاستراتيجي لـ زيت الطعام بعد تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا على كمية 36600 طن زيت طعام عباد خام مستورد لتكريره وطرح زيت الطعام الخليط على بطاقات التموين بسعر 30 جنيها للعبوة زنة 800 جرام، بجانب توفير العديد من منتجات السلع الغذائية ضمن مقررات التموين .

وكانت منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين قد خفضت أسعار منتجات زيت الطعام الحر وطرح لتر الزيت الخليط بـ 80 جنيها بدلا 61 جنيها، وعبوة زيت الطعام "ذرة" وزن 2.2 لتر بـ 213 جنيها بدلا من 265 جنيها وسعر عبوة زيت "ذرة" 1.6 لتر بـ 160 جنيه بدلا من 200 جنيها وعبوة زيت "ذرة "وزن 800 جرام بـ 83 جنيها بدلا 100 جنيه وزيت طعام "عباد" عبوة 2.2 لتر بـ 181 بدلا من 230 جنيها وعبوة زيت "عباد" 1.6 لتر بـ 135 بدلا 170 جنيها وعبوة زيت "عباد" وزن 800 جرام بـ 71.5 جنيه بدلا 88 جنيها وعبوة زيت "عباد" وزن 750 جرام بـ 61.5 بدلا من 73 جنيه وطرح عبوة زيت طعام "ذرة" وزن 500 جرام 42 جنيها بدلا من 49 جنيه.