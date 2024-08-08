شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. مصير طلاب العام الماضى من تسجيل الرغبات بموقع التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مكتب التنسيق عن مصير طلاب الثانوية العامة الحاصلين عليها عام 2023 ، من تسجيل الرغبات بموقع التنسيق هذا العام ، ومدى أحقية الطالب دخول التنسيق الإلكتروني هذا العام في حالة عدم دخوله تنسيق العام الماضي.



وأكد مكتب التنسيق أنه لا يحق للطالب دخول التنسيق الإلكتروني هذا العام، إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضي، حيث إن التنسيق الإلكتروني يقتصر على طلاب العام الدراسي الحالي (2023/2024).

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.