شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات المرور.. تعرف على كيفية التظلم بدون التوجه لوحدات التراخيص والان مع تفاصيل الخبر

حددت مجموعة من الخطوات للتسهيل على قائدي السيارات عبر موقع مرور مصر الإلكتروني، للتظلم على مخالفات المرور بدون الذهاب إلى مقر النيابة عبر البوابة الإلكترونية ولتخفيف الزحام على الوحدات المرورية، وتشمل خطوات التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا ما يلى:

1ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

2ـ الضغط على أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخص المركبات.

3- كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة والضغط على تفاصيل المخالفة.

4ـ تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الأخد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

5- تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على «تظلم».

6ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط موافق.

7ـ تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب.

8- تظهر على الشاشة بيانات ايصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.

وكان النائب العام وجه بإعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية حال تسجيلها بالخطأ

وفي ضوء حرص المستشار محمد شوقى النائب العام علي الاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، وفي إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات المرور المختلفة بجميع المحافظات، فقد وجه النائب العام بإعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية في حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.

علماً بأن آليات تقديم خدمة التظلم على مخالفات المرور هي (موقع النيابة العامة ppo.gov.eg - نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية - مكاتب البريد المصري).