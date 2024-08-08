شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى عددا من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار اللقاءات الميدانية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والاطمئنان على مدى جاهزية الوحدات والتشكيلات لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

وألقى اللواء أركان حرب عمرو جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لوحدات المنطقة الجنوبية العسكرية، مشيراً إلى أن حماة الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى سيظلوا محافظين على الإستعداد القتالى العالى بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام المكلفين بها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته .

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بما يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية من جهود وتضحيات بروح معنوية عالية وعزيمة لا تلين للحفاظ على أمن وإستقرار الحدود الجنوبية للدولة .

كما أكد أن القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكانياتها القتالية والفنية فى كافة التخصصات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات، فضلاً عن دورها الداعم لمسيرة بناءالدولة المصرية وخططها الطموحة للإنطلاق نحو المستقبل المشرق .

وأوصى القائد العام للقوات المسلحة، بضرورة الالتزام بتقاليد العسكرية المصرية والإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة الحصن المنيع لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، كما طالبهم بمواصلة البحث والإطلاع للإرتقاء بمستوى الوعى لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات على كافة الأصعدة .