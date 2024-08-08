شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. قواعد يجب مراعاتها فى التنسيق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق عن القواعد الواجب مراعاتها فى التنسيق الإلكترونى وعند تسجيل الرغبات، وهى التى يجب على الطلاب مراعاتها عند تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى وتتمثل فى:



* يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

• ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

* يجب الحذر من الكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها معتمدة من وزارة التعليم العالي.

* ضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

☆ موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: https://mohesr.gov.eg

☆ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك):

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

☆ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الإنستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt/

☆ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (إكس).

https://x.com/Mohesregypt

☆ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (ثريدز).

https://www.threads.net/@mohesregypt