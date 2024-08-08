شكرا لقرائتكم خبر عن هل تصل أمطار الصيف للقاهرة؟.. الأرصاد توضح والان مع تفاصيل الخبر

منذ أيام وتشهد مناطق متفرقة من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.

وتساءل الكثيرون: هل هذا طبيعي؟ وكيف يحدث في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة؟ وهل تمتد هذه الأمطار للقاهرة وباقى المحافظات.️

هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن حدوث هذه الأمطار الصيفية أمر طبيعي وربما يحدث عاما بعد عام ويرجع ذلك إلى الحزام المداري، والحزام المداري هو خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة، وهو عند خط الاستواء ويتذبذب شمالا وجنوبا مع الحركة الظاهرية للشمس باختلاف الفصول.

ويؤدى تلاقي هذه الكتل إلى تكاثر السحب الرعدية والتي تؤدى إلي سقوط الأمطار الغزيرة والسيول عند السودان وإثيوبيا( منابع النيل).

وخلال هذا التوقيت من العام الفاصل المداري يتذبذب ويتقدم شمالا ليصل إلى جنوب مصر، حيث تكون عرضة بشكل أكبر لسقوط الأمطار، ولكنها تكون أمطار متفاوتة الشدة وأقل في حدتها من التي تحدث عند دول منابع النيل خلال هذه الفترة، ولكن لا تتأثر باقى مناطق الجمهورية بهذه الأمطار ولن تمتد هذه الأمطار إلى القاهرة.

ويشهد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادى الجديد ، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.



