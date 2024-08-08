شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سيناء تعلن فتح باب التقديم لطلاب الثانوية العامة بخصم 40% ومنح للمتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة سيناء فتح باب القبول بكليات الجامعة في فرعيها بمدينتي العريش والقنطرة وذلك للعام الجامعي 2024-2025 لطلاب الثانوية العامة الحكومية المصرية وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وطلاب الثانوية الأزهرية، كما يمكن للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من العام المدرسي الماضى 2022-2023 التقدم والالتحاق أيضًا بتنسيق وحود دنيا كليات العام الماضى.

ويضم فرع الجامعة فى العريش كليات الصيدلة والأسنان والهندسة والحاسبات والمعلومات، فيما يضم فرع الجامعة في القنطرة كليات الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والهندسة والحاسبات والمعلومات والإعلام والإدارة، ويضم فرعى الجامعى سكنًا طلابيا خاصًا وكذلك عدد من المطاعم والصالات والملاعب الرياضية وأماكن لتقديم خدمات المعيشة الكاملة..



وتوفر الجامعة تدريبًا عملياً لطلاب كليتي الصيدلة والأسنان بالتعاون مع أكثر من 12 شراكة ومستشفى برعاية مديري الموارد البشرية المحترفين ومديري التطوير وأطباء الدكتوراه، فضلًا عن التدريب الإكلينكي في المستشفى الخاصة بالجامعة والعيادات الخارجية التي تخدم سكان من 5 محافظات محيطة جغرافيًا بالجامعة، كما توفر لطلاب كليتي الإدارة والإعلام تدريبًا داخليا في أحد الاستديوهات ونماذج المحاكاة المالية، فضلًا عن تدريب طلاب كليتي الهندسة والحاسبات في كبرى المشروعات الإنشائية في مختلف الأماكن.

كما توفر جامعة سيناء إمكانية السفر لطلابها في الفرعين إلى لندن ليس فقط من أجل المتعة ولكن أيضًا للتعليم، حيث تتمع جامعة سيناء بعدد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية العالمية في أوروبا ودول أخرى مختلفة.



وصدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة سيناء عام 2015 لتكون أول جامعة خاصة في شبه جزيرة سيناء وتتميز بانخفاض الحد الأدنى للقبول في كلياتها المختلفة بين تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بهدف تشجيع الدراسة وتنمية الأماكن الجغرافية المحيطة بالجامعة، كما أن الجامعة معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.



وتضع جامعة سيناء نظامًا المنح والتخفيضات حيث يتم منح المنح والتخفيضات الدراسية للطلاب لرفع العبء عن بعض الطلاب الغير قادرين ماديا واقتصاديا لمواصلة تعليمهم، وتشجيع وجذب الطلاب المتفوقين علميا ورياضيا للالتحاق بالجامعة مما يرفع من المستوى العلمي للجامعة ولإعطاء قدوة وتحفيز باقي طلاب الجامعة على التفوق العلمي والرياضي للحصول على هذه المنح، ووضعت قواعد خاصة بمنح أبناء محافظتي شمال سيناء والاسماعيلية حيث يتمتع أبناء وسط سيناء بخصم 100% من المصروفات (منح مجانية) بفرع العريش بشرط أن يكون من مواليد وسط سيناء ومن أبوين من مواطني وسط سيناء وإعفاء 50% من المصروفات الدراسية لطلاب فرع القنطرة من أبناء محافظة شمال سيناء ومحافظة الإسماعيلية كليات تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال والإعلام، ويشترط لاستمرار منح الطالب هذا التخفيض بعد عامه الدراسي الأول بالجامعة حصوله على معدل تراكمي لا يقل عن 2.0 في كل عام دراسي.



كما تعمل الجامعة على تخفيض 15% من المصروفات الدراسية للطلاب المتفوقين رياضيا الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى ببطولة الجمهورية وتخفيض 30% من المصروفات الدراسية للحاصلين على المراكز الثلاث الأولى للبطولات الدولية، وتخفيض 15% من المصروفات الدراسية للطلاب الأشقاء ما عدا الطالب الأقدم بصرف النظر عن عددهم، وتخفيض 25% من المصروفات الدراسية لأبناء أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين بجامعة سيناء وتخفيض 15% من المصروفات الدراسية لأبناء ضباط القوات المسلحة والشرطة الحاليين والسابقين وذلك لعام دراسي واحد فقط، وتخفيض 25% لأبناء الشهداء من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والشرطة، وتخفيض 15% من المصروفات الدراسية لأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية لعام دراسى واحد فقط.