شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. نظام التنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادًا لبدء تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ويتضمن الدليل الإرشادي الحالي العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

هل يوجد تغيير في نظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؟

وأكد مكتب التنسيق أنه لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، حيث إن نظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو مُعتاد.