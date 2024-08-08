تنسيق جامعة الأزهر 2024.. كليات الأدبى لطالبات الثانوية من الوجه البحرى

القاهرة - سامية سيد - تستعد جامعة الأزهر للإعلان عن فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية الأزهرية 2023-2024، للالتحاق بكلياتها للعام الدراسى 2024-2025، وقد حددت الجامعة كليات يسمح لطلاب منطقة الوجه البحرى (بنات) أدبى الانضمام إليها وهى:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012