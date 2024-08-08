شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. إجراءات الالتحاق بالمعهد العالى لتكنولوجيا النقل والان مع تفاصيل الخبر

يقبل معهد وردان التابع لهيئة سكك حديد مصر، الذى تم تحويله لـ المعهد العالي لتكنولوجيا النقل حملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية فقط، ولا يقبل الإعدادية، وذلك بعد إلغاء مدرسة وردان منذ سنوات.

ولراغبى التقديم فى المعهد من الحاصلين على الثانوية العامة (رياضة) أو الثانوية الفنية نظام ال 3 سنوات (كهرباء - ميكانيكا) مراعاة ما يلى:

1- الخطوة الأولى هو تسجيل رغبة الالتحاق بالمعهد عن طريق موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى، والذى اصبح متاحا للطلاب مع بدء أعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، عقب ظهور نتيجة الشهادة الثانوية، ولا داعى مطلقا للحضور الى مقر المعهدبوردان - الجيزة، إلا بعد قبول الترشيح عن طريق مكتب التنسيق، ووفق التعليمات التى ستصدرها إدارة المعهد حين ذلك.

2- بناء على مجاميع الطلاب الراغبين بالالتحاق بالمعهد ، يحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بالمعهد لكلا الشهادتين (الثانوية العامة والفنية) ، ويتم ارسال كشوف باسماء الطلاب المرشحين بالقبول إلى إدارة المعهد.

3- تبدأ بعد ذلك أعمال اختبارات القدرات المرشحة للقبول بالمعهد (لياقة طبية - لياقة بدنية - سمات - هيئة)، وفي حال عدم اجتياز أي طالب للاختبارات يتم ترشيحة للرغبة التالية مباشرة عن طريق التنسيق ولا يضار مطلقا.

4- الدراسة بالمعهد لمدة اربع سنوات (بنظام ٢+٢) للحصول على درجة البكالوريوس ( يعنى ممكن الطالب يكتفى بسنتين دراسة ويحصل على دبلوم فنى فوق متوسط ، او يكمل عامين إضافيين ويحصل على درجة البكالوريوس)، وتكون الإقامة داخلية خلال أايام الدراسة، والمعهد بمصروفات ، ومصروفات العام الماضى كانت 12 ألف جنيه للعام (مقابل جزأ من تكاليف الإقامة والإعاشة) .

5- الحد الأدني للقبول يتحدد بحسب مجاميع الطلاب الراغبين فى القبول بالمعهد عبر مكتب تنسيق القبول فى الجامعات المصرية والتابع لوزارة التعليم العالى ، ومكتب التنسيق هو من يعلن الحد الأدنى للقبول بالمعهد .

6- الحد الأدنى للقبول بالمعهد يتغير من عام لآخر .

7- المعهد تابع لوزارة النقل وباشراف وزارة التعليم العالي ، وموقع المعهد بمحافظة الجيزة - وردان .

8- الأقسام المتاحة حاليا بالمعهد هي اقسام تكنولوجيا ميكانيكا الوحدات المتحركة( والتي تؤهل لوظائف قائد قطار ، تكنولوجى ميكانيكا ديزل -تكنولوجى كهرباء )، وقسم تكنولوجيا التحكم والاشارات الكهربية والتي تؤهل لوظيفة تكنولوجى اشارات أو تحكم بالهيئة.

9- أقصى سن للقبول 22 عاما (خريج العام الحالى).