شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز جناح لأنشطة صندوق مكافحة الإدمان بمهرجان العلمين الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو على الصفحة الرسمية بـ"فيس بوك" عن بدء تجهيز جناح لأنشطة الصندوق بـ مهرجان العلمين الجديدة.

وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من البرامج والأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة، وسبق وتم تدشين أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المداس من تعاطى المخدرات، كذلك تستهدف "بيوت التطوع" لدى الصندوق في العديد من الجامعات المصرية تنفيذ أنشطة لرفع وعى الطلاب بخطورة التعاطي، بالإضافة الى استمرار تنفيذ برامج الحماية من المخدرات في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " مثل " الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، الخيالة، حى الضواحى ببورسعيد " وأيضا في قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن "16023".