تنسيق جامعة الأزهر 2024.. ننشر كليات العلمى لطالبات الثانوية من الوجه البحرى

القاهرة - سامية سيد - تستعد جامعة الأزهر للإعلان عن فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية الأزهرية 2023-2024، للالتحاق بكلياتها للعام الدراسى 2024-2025، وقد حددت الجامعة كليات يسمح لطلاب منطقة الوجه البحرى (بنات) العلمى الانضمام إليها وهى:

محمد يوسف

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