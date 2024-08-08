شكرا لقرائتكم خبر عن معرض المشروع القومى لتنمية الأسرة يبدأ فعالياته بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ معرض المشروع القومي لـ تنمية الأسرة المصرية، فعالياته بالعلمين الجديدة ، والذى ينظمه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024 في دورته الثانية، حيث يقام المعرض خلال الفترة من 7 -24 أغسطس 2024 من السادسة مساء حتى الثانية صباحاً بمنطقة المعارض بالعلمين الجديدة .



معرض المشروع القومى لتنمية الأسرة

ويضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية اليدوية والتي انتجتها 20 سيدة من السيدات اللاتى تلقين تدريبات بالمجلس القومي للمرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى مبادرة "حياة كريمة" ، والتي يأتي من بينها : شنط الكتان والخرز، الديكوباج ، الزجاج المعشق ، التريكو ، سجاد يدوي ، مكرمية ،الإكسسوارت ،الإيموجرومي ،رسم الاكريلك ،التطريز السيناوي ، التلي ، الشموع المعطرة، الرسم على القماش، الخوص، خياطة وتطريز، الكروشيه وفن صناعة الحلي ، إلى جانب مشاركة 21 من رائدات الأعمال بهدف توفير فرص تسويقية لمشروعاتهن الحرفية.



المنتجات الحرفية اليدوية

كما يشهد المعرض تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات على هامشه، منها مسرح لعرض مجموعة من الفقرات الفنية والألعاب والمسابقات التفاعلية ، إلى جانب عرض حى للكبار والأطفال لتعليمهن مجموعة من الحرف مثل الرسم على الفخار و الخزف.

كما يضم المعرض جناح خاص لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والإجتماعي والقانونى وبالخط المختصر 15115 لتلقى الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات.