"وقعت من طولها".. الداخلية تُنقذ سيدة اُحتجزت داخل شقة بالإسكندرية.. تفاصيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في إنقاذ سيدة محتجزة داخل مسكنها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج بمحافظة الإسكندرية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من إحدى السيدات التي طلبت المساعدة لإنقاذها من الاحتجاز داخل مسكنها.

على الفور، انتقلت وحدات الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالإسكندرية إلى موقع البلاغ. وتمكنت الفرق من تحرير السيدة ونقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة.

وفي أعقاب الحادث، تقدمت السيدة بالشكر لأجهزة الأمن على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغ، مما ساهم في إنقاذ حياتها بشكل فعال.