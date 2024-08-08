شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الإنجيلية يلتقى سفير السويد لتعزيز الحوار العربى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

فى خطوة هامة لتعزيز نشاط الحوار العربى الأوروبي الذى ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، استقبل سفير السويد فى القاهرة، هوكان إيمسجورد، الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فى مقر السفارة بالقاهرة. بحضور سميرة لوقا، رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية.

وشهد الاجتماع مناقشات حول مستقبل الحوار العربى الأوروبى، مع التركيز على القضايا المتعلقة بتحديات العيش المشترك، وحرية التعبير، واحترام مقدسات الآخرين. وتم التأكيد على أهمية الحوار كوسيلة فعالة لتعزيز التعددية وقبول الآخر، والعلاقة بين حرية التعبير واحترام القيم والمقدسات فى بناء السلام بين البشر.

ومن المقرر أن ينظم منتدى حوار الثقافات بـ الهيئة القبطية الإنجيلية حلقة نقاشية، بالتعاون مع سفارة السويد، فى نوفمبر المقبل. على أن يتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا تحت عنوان: "مستقبل الحوار العربى الأوروبى فى ظل الأزمات الحالية".