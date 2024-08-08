شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. 4 كليات تقبل طلاب الشهادات الفنية 3 و5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أمانة المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب وذلك ضمن اعمال تنسيق الشهادات الفنية المتوسطة نظام الثلاث سنوات والفوق متوسطة نظام الخمس سنوات للإلتحاق بكليات الهندسة، والتجارة، والحقوق، والزارعة، وذلك للعام الجامعى 2024-2025 تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وفى ضوء توجيهات الأستاذ الدكتورمصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وفقًا لما يلى:ـ

1- اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الهندسة ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط على هذا الرابط: https://engineering.scu.eg

2-اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات التجارة ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط على هذا الرابط: https://commerce.scu.eg

3- اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول الحاصلين على دبلوم المعهد الفنى الصناعى " شعبة معامل بيولوجية " ودبلوم المدارس الفنية الزراعية " نظام الخمس سنوات بكليات الزراعة ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط على هذا الرابط: https://agriculture.scu.eg

4- اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الحقوق ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط على هذا الرابط: https://law.scu.eg.