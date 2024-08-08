شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: خسائر العالم بسبب "الاثنين الأسود" بلغت 6 تريليونات دولار والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة لديها رؤية، ولكن المشكلة الحقيقية هى حدوث صدمات لا توجد فى الحسبان، مثلما حدث من تصاعد الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات المشهد والتخوف من اتساع دائرة الصراع، وأيضا ما حدث فى الأسواق العالمية.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أن التقديرات للخسائر العالمية فيما حدث يوم " الاثنين الأسود" وصلت لـ 6 تريليون دولار، مضيفا: "هناك أزمة ثقة فى العالم أجمع".