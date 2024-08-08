شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تطوير قصر المنتزه واستبدال الكبائن بفنادق لجذب السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حول تطوير قصر المنتزه، أن المنطقة كانت تعانى من إهمال كبير والدولة المصرية اقتحمت هذا الملف وطورت قصر المنتزة على أعلى مستوى.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، بالعلمين الجديدة ، إنه تم استبدل الكبائن لفنادق على أعلى مستوى لتكون هذه المنطقة مقصد عالمى للسياحة الأجنبية وأيضا للمصريين وأصبحت تتضمن فنادق لمختلف الفئات ولم يتم المساس بأى شجرة