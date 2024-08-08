شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: كل طالب يحصل على حقه وإبلاغ مكتب التنسيق حال وجود أخطاء بالنتيجة والان مع تفاصيل الخبر

أكد شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الاجراءات الخاصة بالتصحيح الالكترونى فى امتحانات الثانوية العامة وعدم تدخل العنصر البشرى له دلالة مهمة وهو تقليل خطأ العنصر البشرى، مشيرا إلى أنه رغم هذه الاجراءات وزارة التعليم تمنح الفرصة للطالب المتأكد من إجابته للتظلم.

وأضاف شادى زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دى ام سى، أن الطالب الذى يصر على الاطلاع على إجاباته ومتأكد من صحة إجاباته يتم إعطاءه الحق للاطلاع عن نموذج الاجابة وفى حال تم اكتشاف خطأ فى تجميع الدرجات يحصل على حقه كاملا وإبلاغ مكتب التنسيق بهذا الأمر.

وتابع: "قبل بداية امتحانات الثانوية العامة تحدثنا عن آلية التصحيح فى التعليم وأكدنا كيفية التصحيح، وفى حالة وجود خطأ لصالح الطالب يتم تعديل النتيجة حالة وجود خطأ فى التجميع وابلاغ مكتب التنسيق بالنتيجة"، لافتا إلى أن كل الطلاب متاح لهم إمكانية التظلم ما عدا الطلاب الذى ثبت ضدهم محاضر غش.