تنسيق المرحلة الأولى: علمى علوم 371 درجة و357 للهندسية و280 أدبى.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - قرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة في أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد 22850 ألف طالب، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73955 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

وأعلن مكتب التنسيق عن مواعيد إدخال الرغبات عن طريق معامل التنسيق المتاحة بـ الجامعات الحكومية، موضحا أنه يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة 9 صباحا، وحتى 3 عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

وأوضح مكتب التنسيق أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، مشيراً إلى أنه سينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.