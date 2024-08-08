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رئيس الوزراء: 2 تريليون دولار خسائر العالم بسبب الاثنين الأسود

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن الحكومة تمتلك خطة واضحة للتعامل مع المرحلة المقبلة.

وقال "مدبولي"، إن التحدي الحقيقي يكمن في مواجهة صدمات غير متوقعة، مثل تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وما يترتب عليها من مخاوف حول انتشار الصراع، وكذلك التغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، أن الخسائر العالمية الناجمة عن "الاثنين الأسود" تقدر بنحو 2 تريليون دولار، متابعًا: العالم كله يواجه أزمة ثقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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