مجددا.. رئيس الوزراء يرد على أنباء بيع المطارات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن ما يثار بشأن بيع الدولة للمطارات لا أساس له من الصحة.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه لا توجد أي نية للقيام بذلك، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو تحسين كفاءة وتشغيل المطارات عبر التعاون مع شركات عالمية متخصصة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء: هذا الإجراء ليس جديدًا، فهو معمول به في معظم مطارات العالم.

وأضاف "مدبولي"، أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة، لكن التحدي الأساسي يكمن في مواجهة الصدمات العالمية غير المتوقعة، مثل تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وما يترتب عليها من مخاوف بشأن توسع دائرة الصراع.