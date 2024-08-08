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رئيس الوزراء: الانتهاء من صياغة برنامج رد أعباء الصادرات سبتمبر المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه لا سبيل للدولة المصرية إلا زيادة صافي صادراتها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: نركز على هذا الأمر وأعلنا عن أرقام نرى أن الدولة قادرة على تحقيقها، ولكن هناك حاجة إلى صياغة كاملة لبرنامج رد أعباء الصادرات.

وتابع: هذا البرناج سينتهي إعداده خلال الفترة المقبلة، بحيث نخرج في هذا الشهر وبداية سبتمبر المقبل ببرنامج واضح جدا هدفه ميكنة كاملة للمنظومة، وعندما يدخل المصدر البيانات يصرف مستحقاته خلال 3 شهور بحد أقصى، وبالتالي، فإننا نشجع المصدرين على هذا الأمر ونضع آلية كاملة لهذا البرنامج بحيث نعلنه خلال الفترة المقبلة لمساندة المصدرين بالكامل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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