رئيس الوزراء: الانتهاء من صياغة برنامج رد أعباء الصادرات سبتمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه لا سبيل للدولة المصرية إلا زيادة صافي صادراتها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: نركز على هذا الأمر وأعلنا عن أرقام نرى أن الدولة قادرة على تحقيقها، ولكن هناك حاجة إلى صياغة كاملة لبرنامج رد أعباء الصادرات.

وتابع: هذا البرناج سينتهي إعداده خلال الفترة المقبلة، بحيث نخرج في هذا الشهر وبداية سبتمبر المقبل ببرنامج واضح جدا هدفه ميكنة كاملة للمنظومة، وعندما يدخل المصدر البيانات يصرف مستحقاته خلال 3 شهور بحد أقصى، وبالتالي، فإننا نشجع المصدرين على هذا الأمر ونضع آلية كاملة لهذا البرنامج بحيث نعلنه خلال الفترة المقبلة لمساندة المصدرين بالكامل.

اقرأ أيضا:

لم نشهدها منذ مئات السنين.. خبير يكشف سبب الأمطار الغزيرة على الحدود المصرية السودانية

عفو رئاسي.. السيسي يوجه بالإفراج عن 600 من المحكوم عليهم

إلزام الأساتذة بعدم الحضور.. برلمانية تطالب بوضع حد لتجاوزات حفلات التخرج