دون المساس بالأشجار.. "مدبولي" يكشف خطة تطوير قصر المنتزه بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة الحكومة لتطوير قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، إن هناك توجيهًا من القيادة السياسية برفع كفاءة قصر المنتزة ليصبح مزار سياحي عالميًا.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم رفع عدد الكبائن التي يحتويها القصر من 220 غرفة إلى 920 غرفة دون المساس بالأشجار المحيطة.

وتابع: كما تم إسناد إدارة وتشغيل الفنادق داخل القصر إلى إحدى شركات السياحة العالمية في إطار رفع جودة الخدمة.

اقرأ أيضا:

لم نشهدها منذ مئات السنين.. خبير يكشف سبب الأمطار الغزيرة على الحدود المصرية السودانية

عفو رئاسي.. السيسي يوجه بالإفراج عن 600 من المحكوم عليهم

إلزام الأساتذة بعدم الحضور.. برلمانية تطالب بوضع حد لتجاوزات حفلات التخرج