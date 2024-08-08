أول تعليق من رئيس الوزراء على ارتفاع أسعار إيجارات الشقق والمحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أزمة ارتفاع إيجارات الشقق والمحلات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة : "ليس لنا تدخل بهذا الشأن.. والسوق يحتكم للعرض والطلب".

ولفت مدبولي إلى أن المنطقة تمر بظروف استثنائية وتحتم على مصر استضافة الإخوة اللاجئين من دول الجوار مؤكدًا أن أزمة ارتفاع الإيجارات مؤقتة وليست دائمة.

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