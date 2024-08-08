أخبار مصر

أول تعليق من رئيس الوزراء على ارتفاع أسعار إيجارات الشقق والمحلات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أزمة ارتفاع إيجارات الشقق والمحلات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة : "ليس لنا تدخل بهذا الشأن.. والسوق يحتكم للعرض والطلب".

ولفت مدبولي إلى أن المنطقة تمر بظروف استثنائية وتحتم على مصر استضافة الإخوة اللاجئين من دول الجوار مؤكدًا أن أزمة ارتفاع الإيجارات مؤقتة وليست دائمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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