خالد الجندي مُشيدًا بكلمة الأزهري في مؤتمر وزراء الأوقاف: "محط إعجاب وتقدير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بكلمة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي عُقد في السعودية، قائلا: "كانت محط إعجاب وتقدير من جميع الحضور".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج"لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لقد ألقَى الدكتور أسامة الأزهري كلمة افتتاحية لم تتجاوز العشر دقائق، ولكنها كانت متميزة وشاملة.. الكلمة لم تكن فقط جامعة مانعة، بل قدمت رسالة قوية ومؤثرة، وأثارت إعجاب جميع العلماء ووزراء الأوقاف المشاركين في المؤتمر".

وتابع "هذه الكلمة جاءت في وقت حاسم ووسط حضور مميز من علماء الأمة الإسلامية، وكانت تعبيراً عن مستوى رفيع من الفكر والتعبير، مما يعكس براعة الدكتور أسامة الأزهري في تمثيل مصر على الساحة الدولية".

وأوضح الجندي، أن الكلمة كانت محل تقدير بالغ، وأنه يعتز بأن يكون الدكتور أسامة الأزهري جزءاً من هذا المؤتمر المرموق، مشيراً إلى أن هذا النجاح يعكس الدور الكبير الذي تلعبه مصر في تعزيز القيم الإسلامية على مستوى العالم.