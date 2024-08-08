الداخلية تُحبط عملية إعادة تدوير للمخدرات بملايين الجنيهات في الإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية جديدة، حيث تمكّنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية في الإسكندرية المتورط في إعادة تدوير العقاقير المخدرة بهدف الاتجار بها. تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 7.6 مليون جنيه.

جاءت هذه العملية استكمالاً للجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة مصنّعي ومروجي المواد المخدرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المجتمع، وخاصة الشباب، من مخاطر الإدمان.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن أحد العناصر الإجرامية يقوم بإعادة تدوير العقاقير المخدرة لزيادة كمياتها داخل مخزن بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية، ومن ثم الاتجار بها وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 12300 قرص مخدر ومؤثر، 21000 قرص منشط، بالإضافة إلى كمية من المواد الخام والأدوات المستخدمة في إعادة التدوير. واعترف المتهم بنشاطه الإجرامي.

تُقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالي 7.6 مليون جنيه.