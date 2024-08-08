إحباط مخطط احتيالي.. ضبط شخص يدير مؤسسة تعليمية وهمية في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص لإدارته كيانًا تعليميًا غير مرخص في محافظة الدقهلية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين.

جاء ذلك بعد أن أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام المتهم بإدارة مؤسسة تعليمية وهمية في منطقة المنصورة، مستغلاً حاجة المواطنين إلى الشهادات الدراسية والدورات التدريبية في المجالات الطبية، وزاعمًا أن هذه الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل في المستشفيات والعيادات الكبرى.

تم ضبط المتهم داخل مقر المؤسسة المزعومة، وبحوزته شهادات بيان درجات مزورة تحمل ختم شعار الجمهورية المقلد، وعدد من الأكلاشيهات والكتب الدراسية مجهولة المصدر، وأجهزة حاسوب تحتوي على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.