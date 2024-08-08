تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. النائب العام يأمر بالتحقيق في قضية أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء تحقيقات موسعة بشأن موضوع اللاعب الراحل أحمد رفعت؛ للوقوف على ملابسات كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الخميس، إن النائب العام وجه بالتحقيق لبيان ما إذا كان قد شاب الوقائع أية مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه.

وأضافت النيابة في بيانها، أنها ستعلن ستعلن في حينه عما آلت إليه تلك التحقيقات.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأثنين الماضي، بإحالة موضوع وفاة اللاعب المرحوم أحمد رفعت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون، وفقا لخبر عاجل بثته "إكسترا نيوز".