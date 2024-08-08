شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: مدينة العلمين الجديدة تصلح لجميع فئات الشعب والان مع تفاصيل الخبر

وجه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تنظيمها الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.

وقال شريف فتحي خلال المؤتمر الصحفي المقام حالياً على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة: "العلمين تصلح لكافة أنماط الشعب، وبشكر المتحدة على تنظيم المهرجان، شوفت حرفية كبيرة جدا، وشوفت كل الأعمار شغالة، وروح حلوة جدا، وإن شاء الله يكون فيه تطور أكبر وأكبر في المستقبل".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365 من حضورها مؤتمر وزي رالسياحة في مهرجان العلمين الجديدة



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365



جانب-من-حضور-مؤتمر-وزير-السياحة-والآثار



حضور-مؤتمر-وزير-السياحة-والآثار-في-مهرجان-العلمين-الجديدة



شريف فتحي وزير السياحة والآثار من مهرجان العلمين الجديدة



شريف فتحي وزير السياحة والآثار



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة الخدمات الاعلامية



عمرو-الفقي-الرئيس-التنفيذي-والعضو-المنتدب-للشركة-المتحدة-الخدمات-الاعلامية-من-مهرجان-العلمين-الجديدة



عمرو-الفقي-الرئيس-التنفيذي-والعضو-المنتدب-للشركة-المتحدة-الخدمات-الاعلامية-وجانب-من-الحضور-في-مهرجان-العلمين-الجديدة