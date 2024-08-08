شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى: نسعى لتواجد نجوم عالميين النسخة القادمة من مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

وجه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة الخدمات الإعلامية، خلال المؤتمر المقام حاليا على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، الشكر إلى وزير السياحة والآثار وسفراء الدول المشاركين في المهرجان.

وقال عمرو الفقي: "فكرة المهرجان كانت قائمة علي الترويج السياحي للعلمين والاستثمار، واليوم بتشريف وزير السياحة شعرنا إن الموضوع بدأ يؤتي ثماره بالنسبة لنا".

وتابع: "إن شاء الله أوعدك أن المهرجان كل سنة يتطور والسنة الجاية هنهتم أن يبقي عندنا نجوم من أوروبا وأمريكا بعد النجوم العرب الموجودين السنادي، وربنا يوفقنا جميعا".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365 من حضورها مؤتمر وزي رالسياحة في مهرجان العلمين الجديدة



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365



جانب-من-حضور-مؤتمر-وزير-السياحة-والآثار



حضور-مؤتمر-وزير-السياحة-والآثار-في-مهرجان-العلمين-الجديدة



شريف فتحي وزير السياحة والآثار من مهرجان العلمين الجديدة



شريف فتحي وزير السياحة والآثار



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة الخدمات الاعلامية



عمرو-الفقي-الرئيس-التنفيذي-والعضو-المنتدب-للشركة-المتحدة-الخدمات-الاعلامية-من-مهرجان-العلمين-الجديدة



عمرو-الفقي-الرئيس-التنفيذي-والعضو-المنتدب-للشركة-المتحدة-الخدمات-الاعلامية-وجانب-من-الحضور-في-مهرجان-العلمين-الجديدة