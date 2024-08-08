شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: ما يحدث فى مدينة العلمين الجديدة الآن جزء من الهوية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، إن رؤية القيادة السياسية في تطوير قطاعي السياحة والآثار تتوسع بشكل مستمر.

أضاف وزير السياحة والآثار، في تصريحات نقلتها قناة إكسترا نيوز، أن ما يحدث في مدينة العلمين الجديدة الآن جزء من الهوية المصرية، لافتا إلى أن مصر لديها متحف في ألمانيا وآخر في الصين وهناك العديد من الطرق لتنشيط السياحة.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.