شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: اللى شايفينه فى العلمين أثبت أن رؤية القيادة السياسية صائبة والان مع تفاصيل الخبر

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة، على هامش المهرجان، إنه عندما يأتي إلى المدينة يتذكر مجموعة من الخواطر، أهمها فكرة الرؤية.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي: "أنا كنت موجود لما القيادة السياسية اتكلمت عن الساحل الشمالي والعلمين وتطويرها، واللي شايفينه دلوقتي بيثبت إن الرؤية صائبة وقابلة للتحقيق وتضيف الكثير لمصر".

وأضاف: "ثاني حاجة بشوفها التفاؤل لما بشوف استثمارات كبيرة في المكان، بحس بتفاؤل، ثالثا العلمين والساحل الشمالي هما الوضع الأمثل للسياحة، لأنها قائمة على صحة وسلامة التنقل ودا حاصل بشكل جيد في العلمين".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365 من حضورها مؤتمر وزي رالسياحة في مهرجان العلمين الجديدة



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365



جانب-من-حضور-مؤتمر-وزير-السياحة-والآثار



حضور-مؤتمر-وزير-السياحة-والآثار-في-مهرجان-العلمين-الجديدة



شريف-فتحي-وزير-السياحة-والآثار



شريف-فتحي-وزير-السياحة-والآثار-من-مهرجان-العلمين-الجديدة



عمرو-الفقي-الرئيس-التنفيذي-والعضو-المنتدب-للشركة-المتحدة-الخدمات-الاعلامية



عمرو-الفقي-الرئيس-التنفيذي-والعضو-المنتدب-للشركة-المتحدة-الخدمات-الاعلامية-من-مهرجان-العلمين-الجديدة



عمرو-الفقي-الرئيس-التنفيذي-والعضو-المنتدب-للشركة-المتحدة-الخدمات-الاعلامية-وجانب-من-الحضور-في-مهرجان-العلمين-الجديدة