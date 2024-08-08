الرئيس السيسى: الشرق الأوسط يمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا اليوم بـ"كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة، تقدم خلاله بالتهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، معرباً عن تطلع مصر للعمل المشترك بين الدولتين لتعزيز علاقات التعاون التي تربط بينهما، خاصة فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.



الرئيس السيسى الشرق الأوسط يمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر

كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع الدولية والإقليمية، حيث أوضح الرئيس رؤية مصر لكيفية استعادة الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط الذي يمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر.

وعرض الرئيس في هذا الصدد مستجدات الجهود المصرية لإنهاء الحرب بقطاع غزة وتبادل المحتجزين، مشدداً على أولوية إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، والدفع بمسار سياسي على أساس حل الدولتين.



اتصال هاتفي برئيس وزراء بريطانيا

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ثمن من جانبه الدور المصري، مؤكداً حرصه على استمرار التنسيق المكثف مع مصر، في إطار الجهود المشتركة لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط.